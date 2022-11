I Vigili del fuoco sono intervenuti questa sera intorno alle 18.30 in un appartamento in Corso Canalchiaro a Modena per accertamenti dopo che le sei persone residenti hanno accusato malesseri e sono state portate in ospedale per controlli.

Le verifiche dovranno stabilire le cause, non si esclude infatti un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Si coglie l’occasione per invitare tutti a far verificare l’efficienza degli impianti di riscaldamento e delle canne fumarie prima dell’accensione. Assolutamente da evitare invece l’uso di bracieri o mezzi di riscaldamento improvvisati che possono essere facile fonte d’incendio o di sviluppo di esalazioni pericolose come il monossido di carbonio.