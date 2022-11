Il grande evento Multicampus promosso dall’Alma Mater per celebrare i cinquant’anni della Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale arriva anche a Bologna, con un ricco cartellone di eventi divulgativi.

Si comincia il 12 novembre con l’appuntamento “Patrimonio dell’umanità. Una storia dell’UNESCO“: una conferenza con Alessandro Vanoli a cura dell’Università Primo Levi. Sarà un’occasione per ripercorrere la storia dell’agenzia delle Nazioni Unite, vista attraverso il racconto di alcuni grandi opere e il loro passaggio a patrimonio dell’umanità, sino ai nostri giorni e le attuali sfide, legate anche ai beni immateriali e all’ambiente marino.

Sempre a cura dell’Università Primo Levi è anche la conferenza del 26 novembre “I portici di Bologna e l’identità di una città“. Insieme a Pietro Maria Alemagna, un’occasione per ricordare il ruolo dei portici bolognesi, che ancora oggi restano l’idea più vicina al modo di intendere la vita collettiva della città e che più la rappresenta.

E i portici di Bologna, in particolare quelli legati all’Alma Mater, saranno protagonisti anche il 29 e il 30 novembre, con un ciclo di visite guidate aperte a tutti. Saranno due itinerari che fin dal loro punto di partenza, Piazza di Porta Ravegnana e Piazza Maggiore, sveleranno la loro doppia missione: non solo quella di esaminare i portici, per l’appunto, ma anche quella di svelare notizie e nozioni che riguardano altri spazi, palazzi e piazze che, pur non presentando porticati e arcate, non possono passare inosservati, per il loro alto valore culturale e, soprattutto, per la storia che li lega alla nostra Università e ai suoi protagonisti.

Assieme alle visite guidate, il 30 novembre sarà inoltre l’occasione per partecipare all’incontro “L’effetto UNESCO e i mutamenti di status del patrimonio culturale“, durante il quale Adele Cesi, del Segretariato Generale del Ministero della Cultura – Focal Point nazionale per la Convenzione sul Patrimonio Mondiale UNESCO, sarà in dialogo con Roberto Balzani, Presidente del Sistema Museale di Ateneo.

Per maggiori informazioni: https://site.unibo.it/universita-per-unesco/it/bologna.