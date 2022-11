Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Pavullo, sulla strada per Acquaria, dove si era incendiato un mezzo pesante impegnato in un cantiere stradale. La presenza di bitume ha reso necessario l’uso di schiuma per lo spegnimento. Tutte le autopompe dei Vigili del Fuoco hanno a bordo liquidi schiumogeni di nuova generazione che, quando necessario, rapidamente posso o essere miscelati all’acqua per erogare schiuma estinguente. Non si registrano feriti.