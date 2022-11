Siamo arrivati alla quinta giornata del Campionato Nazionale di A1 e per lo Sporting Club Sassuolo è tempo di trasferte. Dopo il trittico casalingo che ha visto il sodalizio sassolese raggranellare cinque punti, uno importantissimo contro il Park Genova di Fognini, adesso per lo Sporting Club Sassuolo si prospettano due trasferte consecutive.

La prima questa domenica, contro il fanalino di coda TC Prato già sconfitto dai sassolesi all’andata e ormai privo di velleità dopo la sconfitta di giovedì scorso ad opera di Messina e domenica prossima proprio contro i siciliani attualmente primi di girone con 8 punti, parimerito con Genova, con tre lunghezze di vantaggio su Sassuolo a 5 punti. Per il Club di Via Vandelli, quindi, questa domenica è una ghiotta occasione per avvicinarsi al secondo posto visto che Genova e Messina devono giocarsi la leadership.

Per questo impegno toscano, il capitano Simone Gentili avrà a disposizione Daniel Masur, Enrico Dalla Valle, Federico Bondioli, Mattia Ricci e Giulio Mazzoli.

L’inizio degli incontri è programmato per le ore 10:00 è sarà possibile seguire l’andamento degli incontri in tempo reale tramite il live score predisposto dalla Federtennis nell’apposita pagina del sito federale.