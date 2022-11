Un fuoriclasse sa vincere, stupire ed andare oltre i propri limiti. Gregorio Paltrinieri si impone anche nella tappa conclusiva del circuito mondiale nelle acque israeliane di Eilat.

Il 27enne di Carpi e vincitore di tutto – tesserato Fiamme Oro e Coopernuoto, allenato dal tecnico federale Fabrizio Antonelli, campione del mondo in carica nella 10 chilometri, conduce una gara perfetta: prima coperto, poi a guidare il gruppo che ha staccato prima dell’imbuto finale, vincendo in 1h46’41”8. Battuti il francese Olivier, i due ungheresi Betlehem e Rasovszky, poi gli azzurri Domenico Acerenza, Andrea Manzi e Dario Verani

Un doppio successo per Gregorio Paltrinieri che vince, ex aequo con Rasovszky ma con una gara in meno rispetto all’ungherese, la Coppa del Mondo con 2400 punti; 3° nella classifica generale è l’altro ungherese David Betlehem con 2150 punti, che ha escluso dal podio il campione europeo Domenico Acerenza, 4° a quota 2000.