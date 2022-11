Oggi presso l’Auditorium UnipolSai-Bper di Bologna si è svolto un importante convegno formativo dedicato al tema della Tutela dei minori nello sport. L’incontro, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico Figc, ha visto presenti tutti i cento delegati dei minori designati dai rispettivi club della regione Emilia-Romagna.

Ad aprire i lavori, l’intervento in videoconferenza del Segretario Nazionale Sgs Vito Di Gioia che ha voluto ricordare l’importanza del tema della tutela dei minori e la lungimiranza della Figc che ha avviato già due anni fa questo progetto. In un momento in cui stanno emergendo tante tematiche relative al disagio dei giovani atleti nello sport, si tratta di un piccolo vantaggio da continuare a coltivare.

Ha fatto poi gli onori di casa il Coordinatore Regionale SGS FIGC Massimiliano Rizzello che ha ribadito la necessità di continuare ad impegnarsi affinchè il calcio, a tutti i livelli, sia sempre più uno sport inclusivo che rifiuti ogni tipo di discriminazione sessuale, etnica, di genere e orientamento sessuale.

Prima del via ufficiale ai lavori, è intervenuto anche il Presidente CRER Simone Alberici che ha specificato come quella per il calcio sia, per tutti i soggetti coinvolti ed in particolare le tante società presenti all’appuntamento, non solo una passione ma soprattutto una missione anche di natura sociale.

Il convegno è poi proseguito con gli interventi dell’avvocato Fabrizio Ciuffreda delegato SGS alla Tutela minori, dello psicologo Andrea Nanni, del Responsabile della sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale dei minorenni di Bologna luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Antonio Alessandro e del maggiore Claudio Callu, Responsabile unità investigativa minori di Bologna. Sono stati quindi offerti tanti diversi punti di vista utili per comprendere da vicino il mondo dei minori e le criticità che lo riguardano, nell’ottica di salvaguardarne il diritto a vivere lo sport in modo sano.