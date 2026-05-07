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Il nuovo Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere S.p.A., società quotata sul segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana, si è riunito per la prima volta dopo essere stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2026.

L’organo dirigenziale, designato per il triennio 2026-2028, ha confermato Gianpiero Calzolari come Presidente, Rosa Grimaldi come Vice-Presidente e Antonio Bruzzone come Amministratore Delegato. Il Consiglio ha delegato ad Antonio Bruzzone i poteri di ordinaria amministrazione della Società, ad esclusione delle competenze riservate al Consiglio stesso dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale. Gianpiero Calzolari ha espresso apprezzamento per la fiducia ricevuta, sottolineando l’importanza del ruolo affidatogli. Ha dichiarato che il prossimo triennio sarà cruciale per guidare BolognaFiere in una nuova fase di crescita, innovazione e sviluppo infrastrutturale. Tra le priorità, ha evidenziato il consolidamento dell’internazionalizzazione, il rafforzamento delle filiere fieristiche strategiche e la trasformazione del quartiere fieristico in un hub multifunzionale più sostenibile e connesso al territorio.

Calzolari ha ribadito l’ambizione di mantenere BolognaFiere come motore di sviluppo per Bologna, l’Emilia-Romagna e il Made in Italy a livello globale. Antonio Bruzzone, Direttore Generale dal 2015 e Amministratore Delegato dal 2023, ha ricordato con orgoglio i successi raggiunti, tra cui il triplicamento del fatturato negli ultimi dieci anni (da 105 milioni nel 2015 a 306,7 milioni nel 2025). Nel suo intervento, ha posto l’accento sugli obiettivi futuri: accelerare i processi di internazionalizzazione nelle tre principali aree di business (organizzazione fieristica, allestimenti e gestione delle venue), potenziare le manifestazioni leader e proseguire gli investimenti infrastrutturali per aumentare la competitività e l’attrattività di BolognaFiere a livello globale. Nel corso della riunione, il Consiglio ha approvato i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la rilevanza delle relazioni potenzialmente significative ai fini della verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori. Nonostante non sia un obbligo per le società quotate sull’EGM PRO, l’adozione di tali criteri rappresenta un passo importante verso l’applicazione delle migliori pratiche in materia di governance aziendale. Maggiori dettagli sul documento approvato sono disponibili sul sito ufficiale della società.

Inoltre, è stata confermata la rispondenza dei membri del Consiglio ai requisiti di onorabilità previsti dalla normativa e dallo Statuto Sociale. Nello specifico, i consiglieri Rosa Grimaldi, Stephen Andrew Carter, Celso Luigi De Scrilli, Elena Leti, Teresa Lopilato e Valentina Marchesini soddisfano i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148 del TUF. Il Collegio Sindacale ha verificato l’applicazione corretta dei criteri e delle procedure adottate a tale scopo e ha confermato che tutti i sindaci soddisfano i requisiti previsti, inclusi quelli relativi all’indipendenza. Infine, sono stati istituiti il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e il Comitato Remunerazione. Questi comitati saranno attivi fino al termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, fissato con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. Ne faranno parte gli amministratori non esecutivi e indipendenti Celso Luigi De Scrilli (Presidente), Elena Leti e Teresa Lopilato.