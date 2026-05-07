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Prenderanno il via lunedì 11 maggio i lavori di consolidamento della frana situata tra via Battisti e via Varignana, a cura della Bonifica Renana. L’intervento, per un importo complessivo di circa 230 mila euro, avrà una durata stimata di almeno 60 giorni, salvo eventuali sospensioni legate alle condizioni meteo.

«Questo intervento rappresenta un passo concreto per mettere in sicurezza e tutelare una parte importante della nostra viabilità. – afferma il Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giacomo Fantazzini –L’Amministrazione continuerà a seguire con attenzione l’andamento del cantiere, garantendo aggiornamenti puntuali ai cittadini e ai residenti sulle diverse fasi dei lavori e su ulteriori impatti sulla circolazione».

Nella prima fase del cantiere non sono previste modifiche alla viabilità attualmente in vigore.

Successivamente, per consentire l’esecuzione delle opere, sarà invece necessaria la chiusura di via Varignana nel tratto compreso tra Varignana e Palesio. La data di avvio della chiusura sarà comunicata tempestivamente alla cittadinanza non appena definita.