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I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 38enne varesino per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale. È successo nel pomeriggio di ieri, 6 maggio, in via dell’Indipedenza, quando i Carabinieri sono stati informati di un uomo che stava spaventando e minacciando i clienti di un locale con un bastone di legno. Arrivati sul posto i militari venivano informati che il soggetto si era incamminato verso la stazione ferroviaria continuando a inveire e sputare contro i passanti.

I Carabinieri individuavano l’uomo e lo fermavano mentre tentava di entrare in una tabaccheria. L’individuo, visibilmente agitato, invece di calmarsi reagiva cercando di colpirli con il bastone che nella colluttazione si spezzava. Continuando a impugnare una parte del bastone che gli era rimasta in mano, tra l’altro appuntita, il 38enne tentava di usarla per attingere al petto un militare che riusciva comunque a schivare i colpi. A quel punto, un altro Carabiniere, grazie all’utilizzo dello spray all’Oleoresin Capsicum (in conformità a quanto previsto dal regolamento degli strumenti di autodifesa), neutralizzava la condotta violenta dell’uomo, messo in sicurezza e identificato.

Nel corso dei fatti, due militari sono rimasti lievemente feriti. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.