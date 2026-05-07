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Il Comune di Mirandola e l’Azienda USL di Modena, con il prezioso contributo delle associazioni di volontariato del territorio, promuovono la “Giornata della Salute”, in programma sabato 9 maggio 2026, dalle ore 8.30 alle 12.30, in piazza Costituente, di fronte al Municipio storico.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, si inserisce nelle azioni di promozione della salute e prevenzione, con un focus particolare sul diabete e sugli stili di vita sani. Durante la mattinata saranno proposte diverse attività:

prevenzione del diabete con valutazione del rischio e rilevazione della glicemia (a digiuno) nella fascia oraria 8.30–10.30

colloqui con professionisti sanitari, tra cui specialisti della diabetologia e infermieri della diabetologia e di comunità

informazioni e orientamento su corretti stili di vita e opportunità locali, come i gruppi di cammino

L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro tra cittadini, istituzioni, professionisti sanitari e realtà associative, che insieme contribuiscono a costruire una comunità più consapevole e attenta alla salute. Le associazioni coinvolte svolgono un ruolo fondamentale nel favorire la partecipazione attiva, la diffusione di buone pratiche e il supporto alle iniziative territoriali.

“Questa giornata – sottolineano l’Assessore Lisa Secchia e Anna Confente, Referente distrettuale Promozione della salute – è il risultato di una forte sinergia tra istituzioni e volontariato, elemento chiave per promuovere la salute in modo capillare e vicino ai bisogni delle persone”.

Per partecipare è sufficiente presentarsi negli orari indicati. Per la rilevazione della glicemia è richiesto invece il digiuno dalla mezzanotte del giorno precedente.