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L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha conferito questa mattina la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Meccatronica a Stefano Landi, imprenditore reggiano, Presidente di Landi Renzo S.p.A. e Presidente della Camera di Commercio dell’Emilia.

La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna del Polo Digitale, al Capannone 15C delle Reggiane Parco Innovazione, alla presenza della Rettrice Rita Cucchiara, della Direttrice del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, professoressa Elena Degoli, del Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica, professor Fabio Immovilli, di docenti, autorità e rappresentanti del mondo istituzionale, economico e accademico.

Il conferimento nasce dalla proposta del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, che ha indicato in Stefano Landi una figura di particolare rilievo per lo sviluppo della meccatronica applicata alla mobilità, per la crescita internazionale di un gruppo industriale radicato nel territorio reggiano e per il contributo dato, in forme diverse, alla vita economica, culturale e civile della comunità.

Dopo il saluto della Rettrice Rita Cucchiara, la professoressa Elena Degoli ha letto le motivazioni del conferimento. Il professor Fabio Immovilli ha poi presentato il laureando e pronunciato la laudatio, prima del conferimento ufficiale del titolo e della Lectio Magistralis di Stefano Landi.

“Stefano Landi – commenta la Rettrice Unimore, Prof.ssa Rita Cucchiara – ha portato una competenza nata a Reggio Emilia dentro una filiera internazionale della mobilità, con un lavoro che ha richiesto capacità progettuale, lettura dei mercati e rapporto costante con la ricerca applicata. Il conferimento di questa Laurea Magistrale honoris causa vuole riconoscere una storia nella quale l’impresa ha prodotto tecnologia e occupazione qualificata. Per Unimore è anche un messaggio rivolto agli studenti: la cultura scientifica acquista valore quando sa misurarsi con sistemi complessi e contribuire allo sviluppo del territorio che l’ha generata”.

“Il conferimento della Laurea Honoris Causa a Stefano Landi – dichiara la professoressa Elena Degoli -, intende celebrare una storia industriale che ha segnato l’evoluzione della meccatronica nel nostro territorio. La sua capacità di integrare innovazione e internazionalizzazione ha reso la nostra realtà un polo di eccellenza di rilievo internazionale. Al di là delle cicliche trasformazioni dei mercati, l’Ateneo si appresta a celebrare il valore di una cultura d’impresa che ha saputo anticipare le sfide della mobilità sostenibile, rappresentando un modello di competenza e visione per le future generazioni di ingegneri.”

“Stefano Landi – dichiara il professor Fabio Immovilli, Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica – si è distinto come un precursore nell’integrazione di meccanica ed elettronica, guidando la transizione tecnologica per la mobilità sostenibile dai sistemi aftermarket alle complesse forniture OEM per i principali colossi automobilistici mondiali. Il conferimento della Laurea Honoris Causa in Ingegneria Meccatronica rappresenta il riconoscimento alla carriera di un protagonista dell’imprenditoria che ha saputo trasformare la “sperimentazione” in una missione industriale e civile, promuovendo un paradigma di sviluppo in cui l’eccellenza industriale, l’internazionalizzazione e la responsabilità verso la comunità procedono di pari passo”.

Stefano Landi, nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1958, entra nel 1981 nell’azienda di famiglia, la Landi Renzo S.p.A., fondata nel 1954 dal padre Renzo. Da subito protagonista dell’espansione internazionale del gruppo, assume nel 1987 il ruolo di Amministratore Delegato e dal 2010 quello di Presidente. L’azienda, quotata in Borsa a Milano dal 2007, opera oggi in più di 50 Paesi nel settore dei sistemi di alimentazione a gas e a idrogeno per veicoli.

Parallelamente all’attività imprenditoriale, Landi ha ricoperto un ruolo di primo piano nella vita istituzionale e civile del territorio: Presidente della Pallacanestro Reggiana dal 2001 al 2021, Presidente di Reggio Emilia Innovazione dal 2003 al 2011, Membro del Consiglio di Amministrazione di UNIMORE dal 2012 al 2020. Dal 2014 al 2020 è stato Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia e nel luglio 2023 è stato eletto all’unanimità Presidente della Camera di Commercio dell’Emilia, la più grande realtà del sistema camerale dell’Emilia-Romagna.

Da sempre attento alle iniziative sociali e culturali, Landi Renzo S.p.A. sostiene diverse associazioni di ricerca in campo medico e numerose iniziative di solidarietà. Membro del Rotary Club International e del Panathlon, Stefano Landi rappresenta una figura di riferimento per l’imprenditoria innovativa e responsabile del territorio.