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Nel pomeriggio di ieri (mercoledì 6 maggio) la Fondazione Officina Belle Arti di Reggiolo è stata ospite dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, all’interno del corso magistrale del Dipartimento di Comunicazione ed Economia, tenuto dalla professoressa Veronica Gabrielli.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Reggiolo Roberto Angeli e Fabio Storchi, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Officina Belle Arti.

Durante il confronto con gli studenti è stato presentato il progetto “Radici in Movimento”, iniziativa che punta a mettere al centro il tema della comunità, della partecipazione e della capacità dei territori di generare relazioni, cultura e futuro.

Nel corso dell’incontro è stata, inoltre, lanciata una proposta rivolta agli studenti: lavorare alla progettazione e alla presentazione del logo ufficiale dell’iniziativa “Radici in Movimento”, coinvolgendoli direttamente in un percorso creativo e partecipativo legato al territorio e ai valori del progetto.

“L’esperienza ha rappresentato un importante momento di dialogo tra mondo universitario, istituzioni e realtà culturali, con l’obiettivo di costruire connessioni tra giovani, idee e comunità” ha detto il Sindaco di Reggiolo Roberto Angeli.