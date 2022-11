Poco prima delle 5.00 di oggi sabato 12 novembre i Carabinieri della stazione di Albinea allertati dalla sala operativa del 118, sono intervenuti in via Bosco all’altezza dell’intersezione con via Mazzini a Scandiano per un incidente a seguito del quale quattro 24enni (la conducente di Albinea, una ragazza di Bibbiano, un ragazzo e una ragazza di Scandiano) sono rimasti feriti.

Secondo i primi accertamenti l’autovettura, a bordo della quale viaggiavano i ragazzi, percorreva via Bosco con direzione di Casalgrande quando, per cause al vaglio dei carabinieri, impattava contro l’isola stradale presente per poi ribaltarsi e terminare la corsa nell’attigua area di parcheggio in via Statale. I 4 occupanti usciti autonomamente sono rimasti contusi e trasportati con un’ambulanza all’ospedale in codice due mentre l’autovettura a seguito dell’impatto si è incendiata andando distrutta. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno lambito, danneggiandola, anche un’auto in sosta di proprietà di un 64enne scandianese.

Le esatte cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri di Albinea.