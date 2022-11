Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 novembre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Milano: Fiorenzuola, al km 74+000, per chi proviene da Bologna: Parma, al km 110+500.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo sud Villamarzana, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica e SS434, per rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana.