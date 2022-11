Si sono svolti, lunedì 7 novembre a Roma e martedì 15 novembre a Bologna, due incontri con la dirigenza aziendale nei quali si è approfondita la situazione ed è emerso:

procede il piano di rientro con i fornitori che dovrebbe permettere il flusso di materiali necessario alla ripresa produttiva

sono necessari investimenti immediati sulle strutture e sulle attrezzature per permettere

la previsione, a detta dell’azienda, è quella di produrre 600 autobus, nei due stabilimenti, nel corso del 2023, di cui 77 nello stabilimento di Bologna

l’attività sui prototipi sarà concentrata nello stabilimento bolognese

l’azienda dichiara necessaria una importante immissione di liquidità affinché si possa portare a compimento la pianificazione del 2023

Alla luce di quanto emerso la RSU e le Organizzazioni Sindacali ritengono:

necessario e urgente un incontro presso il Ministero dell’Impresa nel quale sia definito il piano industriale e soprattutto dove reperire le risorse per la sua attuazione

nel frattempo non è accettabile perdere tempo. Sono necessari e urgenti: la realizzazione di un nuovo layout produttivo e l’acquisto delle attrezzature necessarie

fondamentale prevedere un piano di assunzioni adeguato per la parte produttiva (al momento ne sono previste 6 a fronte di numerose uscite nel 2023)

La RSU e le Organizzazioni Sindacali fanno appello alle istituzioni locali, a partire da Sindaco di Bologna e dal Presidente della Regione Emilia Romagna, ai parlamentari locali, ai consiglieri eletti per sostenere le lavoratrici ed i lavoratori di IIA in questo percorso che vede come prima tappa la convocazione al Ministero. Il settore della mobilità pubblica e quindi quello della produzione degli autobus sono un asset strategico nella giusta transizione ecologica e con previsioni di crescita importante (le stime parlano di un mercato di 55.000 autobus da produrre in Europa nei prossimi 5/7 anni).

Industria Italiana Autobus ha nel portafoglio 800 Autobus confermati e una produzione che stenta a ripartire.

Inaccettabile non pretendere un serio impegno da parte dell’azienda, a partire dai soci che ne detengono la proprietà, e da parte del Governo perché questa situazione non si risolva velocemente.

(RSU IIA Bologna – FIOM UILM FIM Territoriali)