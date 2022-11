La compagnia norvegese Norwegian sbarca per la prima volta a Bologna ed attiva due nuove rotte: per Copenaghen e per Oslo, nell’ambito di un potenziamento complessivo della propria rete di collegamenti in tutta Europa.

I voli Norwegian da Bologna partiranno il 22 giugno con 2 frequenze settimanali per entrambe le destinazioni (il giovedì e la domenica) e saranno operativi fino alla fine di ottobre (a conclusione della “Summer 2023”).

Il volo diretto per Copenaghen avrà una durata di circa 2 ore, il giovedì con partenza dal Marconi alle ore 16.15 e arrivo nella capitale danese alle 18.15. Volo di rientro alle 13.30, con arrivo sotto le Due Torri alle 15.35. La domenica il volo da Bologna è programmato alle 21.35 (arrivo alle 23.35), con rientro da Copenaghen alle 18.50 (arrivo al Marconi alle 20.55).

Il volo diretto per Oslo avrà una durata di circa 2 ore e mezza, con partenza da Bologna alle ore 20.20 e arrivo nella capitale norvegese alle 22.55. Il volo da Oslo è programmato alle 17.05, con arrivo a Bologna alle 19.40. Gli orari valgono sia per le partenze del giovedì che per quelle della domenica.

I nuovi collegamenti consentiranno quindi un facile accesso a due splendide città scandinave: Copenaghen con il suo mix sorprendente di palazzi antichi e architettura contemporanea, le caratteristiche casette colorate del porto e l’immancabile Sirenetta, e Oslo con il museo Munch, le navi vichinghe e le tante aree verdi. Grazie al proprio impegno per favorire la mobilità elettrica e contrastare l’uso dei combustibili fossili, nel 2019 Oslo è stata nominata Capitale Verde d’Europa.

Norwegian è una compagnia aerea a basso costo basata ad Oslo. Fondata nel 1993, nel 2002 è diventata una low cost. Da allora, il suo obiettivo è stato quello di offrire esperienze di viaggio intelligenti e piacevoli a prezzi bassi. Ad oggi, ha trasportato più di 300 milioni di passeggeri. Norwegian è stata nominata migliore compagnia aerea low cost d’Europa per sei anni consecutivi da Skytrax. Dal 2002, ha vinto oltre 60 premi per i prodotti, servizi e innovazione nel settore dell’aviazione.

Nel 2019, inoltre, Norwegian è stata la prima compagnia aerea a firmare il programma delle Nazioni Unite per il clima e si è impegnata a diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2050.