“Desidero esprimere a nome dell’Amministrazione comunale vicinanza al dirigente di polizia rimasto ferito durante l’intervento di ieri augurandogli una pronta guarigione. Come istituzioni stiamo seguendo assieme l’evolversi della situazione in queste giornate, con pieno spirito di collaborazione. Mi auguro che le manifestazioni annunciate anche nelle prossime ore mantengano il rispetto dovuto alla città. La libertà di espressione e il dissenso, infatti, non possono in alcun modo travalicare. Quanto a certe ricostruzioni che ho letto nella rassegna stampa, chiedo gentilmente di lasciare da parte ogni tentativo di interpretazione delle mie parole che vada oltre a quanto espresso, vista la delicatezza del tema trattato”.

Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore.