Preme nuovamente sull’acceleratore il Campionato di Serie A2: domani – mercoledì 23 novembre – è infatti in calendario un nuovo impegno infrasettimanale, valido per la settima giornata di Regular Season.

La BSC Materials Sassuolo sarà nuovamente di scena tra le mura amiche del Palapaganelli e riceverà la Orocash Lecco.

Le linci biancoazzurre sono tornate in palestra già ieri mattina e domani cercheranno di vendicare immediatamente la sconfitta subita domenica scorsa a Trento. L’obiettivo è quindi quello ritrovare quel gioco sicuro, veloce e di carattere che aveva caratterizzato le prime uscite stagionali delle sassolesi, che questa volta potranno anche contare sul fattore campo: sino ad ora, tra le mura amiche Capitan Dhimitriadhi hanno infatti sempre vinto.

Non sarà comunque impresa facile, considerato il valore dell’avversario che arriverà al Palapaganelli: neopromossa in categoria, Lecco è squadra insidiosa ed arriverà a Sassuolo galvanizzata da quanto di buono ha fatto nell’ultimo turno di campionato contro Busto, quando sotto 0-2, ha riaperto il match prima del 2-3.

A presentare il match in casa Sassuolo è Coach Venco: “Quella contro Lecco sarà una gara difficile: le nostre prossime avversarie giocano una buonissima pallavolo, lavorano molto bene di bagher e quindi in difesa e ricezione. Sotto molti aspetti secondo me sono una squadra simile alla nostra e hanno giocatori abili a smontare il gioco avversario. In più arrivano dal bel risultato dell’ultimo turno: sicuramente Busto nel terzo set è un po’ calato di attenzione, però Lecco è stato bravo a crederci e non mollare”.

“Per quanto riguarda noi – prosegue Venco – sicuramente non siamo nel nostro momento migliore, non tanto per il risultato di domenica scorsa contro Trento ma perché nell’ultimo periodo non abbiamo lavoro benissimo. L’obiettivo è quindi quello di tornare a fare bene in palestra ed in campo”.

Fischio di inizio alle 20.30 al Palapaganelli: la biglietteria – così come le porte del palazzetto – aprirà alle 19.30.