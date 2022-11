Si è tenuta questa mattina in Piazza 29 maggio a Concordia la cerimonia di consegna ad ASP di una nuova vettura per il progetto “Mobilità Garantita” con cui sarà implementato il servizio di trasporto di persone con difficoltà motorie, in particolare di anziani e disabili presso i servizi diurni di ASP.

L’iniziativa è stata condotta in collaborazione con la Società PMG Italia che ha coordinato la sponsorizzazione di numerose imprese locali, che con il loro contributo hanno reso possibile l’acquisto del veicolo, che espone sulla carrozzeria le insegne degli imprenditori, commercianti ed artigiani che hanno finanziato l’iniziativa. La vettura integra il pullmino già in dotazione ad ASP e acquistato sempre grazie alla collaborazione di PMG Italia e la sponsorizzazione di imprenditori.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il presidente di Asp Stefano Paltrinieri, i sindaci di Concordia Luca Prandini e di San Possidonio Carlo Casari, Gianluca Palazzetti in rappresentanza di PMG Italia e alcuni rappresentanti delle imprese che hanno contribuito all’acquisto del mezzo.

Il Presidente di ASP Stefano Paltrinieri ha espresso i più sentiti ringraziamenti a PMG Italia e agli sponsor che hanno offerto il loro preziosissimo sostegno per l’acquisto della nuova autovettura rimarcando l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato e il ruolo che strategico di una realtà come PMG Italia che investe in progetti a sfondo sociale.

Il Sindaco Luca Prandini ha ringraziato ASP per il costante impegno nel potenziare i servizi assistenziali per anziani e disabili del territorio e ha rimarcato il valore di quegli imprenditori che hanno deciso di fare rete con le istituzioni e contribuire ad offrire ai cittadini un servizio importante come quello della mobilità.