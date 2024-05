Un’ottima notizia per tutte le persone con disabilità che avranno il piacere di immergersi nelle acque della piscina di Gaggio Montano: da oggi è disponibile un sollevatore mobile per l’ingresso e l’uscita dalla vasca. Il mezzo, dotato di ruote, facilita l’accesso grazie al sistema di salita e discesa.

Il sollevatore, è stato acquistato grazie all’assegnazione, da parte della Regione Emilia- Romagna, di una quota di 9 mila euro del Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità (DGR 507/22) ed è stata siglata una convenzione con A.S.D. Rivaverde che gestisce l’impianto di Gaggio Montano.

L’Unione Comuni Appennino bolognese, quale ente capofila dell’ambito territoriale sociale, è risultato assegnatario complessivamente di euro 58.865,15. Oltre ai 9 mila euro destinati ai servizi in ambito sportivo con cui è stato acquistato il sollevatore per la piscina, quasi 50 mila euro sono stati destinati alle “attività ludico sportive – parchi inclusivi” come da delibera. Sono stati acquistati ed installati giochi inclusivi quali altalene, giochi a molla, pannelli di attività e scivoli in prossimità di scuole, parchi e aree ricreative negli 11 comuni dell’Unione e nel Comune di Alto Reno Terme.