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Si sono concluse le fasi di analisi e selezione della prima call di “Idee in Azione”, l’iniziativa promossa dal Comitato Territoriale Iren di Reggio Emilia per la realizzazione di progetti di sostenibilità ambientale e sociale sui territori di riferimento.

La call, lanciata a inizio anno e rivolta a scuole, università, enti del terzo settore, associazioni e cooperative sociali della provincia di Reggio Emilia, ha registrato un’ampia partecipazione, confermando il forte interesse delle comunità locali verso iniziative capaci di generare impatti positivi e concreti.

Per il territorio di Reggio Emilia sono stati selezionati cinque progetti:

“ LOOP – Centro di Cultura Circolare ”, proposto da Compagnia del Buco, in collaborazione con altri enti e associazioni del territorio, promuove il riuso di materiali scenografici e allestimenti provenienti dal settore culturale, creando una filiera di economia circolare che riduce sprechi e costi e favorendo collaborazioni tra istituzioni culturali, scuole e terzo settore;

”, proposto da Compagnia del Buco, in collaborazione con altri enti e associazioni del territorio, promuove il riuso di materiali scenografici e allestimenti provenienti dal settore culturale, creando una filiera di economia circolare che riduce sprechi e costi e favorendo collaborazioni tra istituzioni culturali, scuole e terzo settore; “Un bel po’ d’acqua: correnti che plasmano le persone e i territori” , promosso dall’Istituto Comprensivo di Poviglio e Brescello, insieme ad altre organizzazioni locali, propone percorsi di educazione alla sostenibilità dedicati alla risorsa acqua, rivolti alle scuole della Bassa Reggiana, approfondendo temi quali la biodiversità, il cambiamento climatico e la gestione dei paesaggi fluviali;

, promosso dall’Istituto Comprensivo di Poviglio e Brescello, insieme ad altre organizzazioni locali, propone percorsi di educazione alla sostenibilità dedicati alla risorsa acqua, rivolti alle scuole della Bassa Reggiana, approfondendo temi quali la biodiversità, il cambiamento climatico e la gestione dei paesaggi fluviali; “Lavanda Sociale: inclusione, peer education e biodiversità nell’Appennino Reggiano” , promosso da Cooperativa Sociale Rigenera in collaborazione con realtà sociali e agricole del territorio, sviluppa un laboratorio di inclusione socio‑lavorativa legato alla valorizzazione della lavanda che coinvolge persone in situazione di fragilità in percorsi pratici e formativi, integrando educazione ambientale, economia circolare e tutela della biodiversità;

, promosso da Cooperativa Sociale Rigenera in collaborazione con realtà sociali e agricole del territorio, sviluppa un laboratorio di inclusione socio‑lavorativa legato alla valorizzazione della lavanda che coinvolge persone in situazione di fragilità in percorsi pratici e formativi, integrando educazione ambientale, economia circolare e tutela della biodiversità; “Reggio Est: persone e territorio. Hub di economia circolare, biblioteca sociale e welfare culturale” , promosso dal Centro Sociale Venezia, punta a rafforzare il presidio del welfare culturale attraverso la creazione di una biblioteca sociale basata sul riuso dei libri e la realizzazione di attività culturali, cineforum e iniziative all’aperto che offrono occasioni di partecipazione e incontro nel quartiere;

, promosso dal Centro Sociale Venezia, punta a rafforzare il presidio del welfare culturale attraverso la creazione di una biblioteca sociale basata sul riuso dei libri e la realizzazione di attività culturali, cineforum e iniziative all’aperto che offrono occasioni di partecipazione e incontro nel quartiere; “Alpe di Succiso Park, percorsi per l’educazione ambientale”, promosso dalla cooperativa sociale di comunità Valle dei Cavalieri, valorizza la sentieristica dell’area dell’Alpe di Succiso con percorsi tematici e interventi per porre l’attenzione sulla biodiversità, sull’acqua e sulle tradizioni locali, anche attraverso attività ed eventi di educazione ambientale rivolti a scuole e visitatori.

I progetti sono stati scelti per la capacità di coniugare sostenibilità ambientale, inclusione sociale e partecipazione attiva delle comunità, e considerando, tra gli altri aspetti, l’impatto positivo generato, l’originalità e la replicabilità.

L’iniziativa “Idee in Azione” si inserisce nell’ambito delle attività dei Comitati Territoriali Iren, che si propongono di sostenere progettualità che possano produrre un positivo impatto sul territorio e sulla qualità della vita, coerentemente con gli obiettivi strategici del Gruppo Iren: transizione ecologica, vicinanza ai territori, sostegno alle comunità per realizzare crescita sostenibile.

Per maggiori informazioni: www.irencollabora.it