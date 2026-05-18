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“Aemilia 220 – La Mafia sulle rive del Po” di Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami segue passo dopo passo le indagini avviate nel 2010 e culminate nel 2015 con il più imponente blitz antimafia del Nord: 220 arresti, una maxioperazione che coinvolge boss calabresi ma anche professionisti, politici, imprenditori e funzionari pubblici emiliani.

Giovedì 21 maggio alle ore 20.45 in sala Civica “C. Arduini” ne è in programma la proiezione, continuando così il percorso iniziato giovedì scorso con il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Giudice Andrea Rat.

“Il processo Aemilia, celebrato dal 2016 al 2019 ha contato centinaia di testimoni e vittime; 25mila pagine di verbali, 400mila di prove documentali e 100mila di intercettazioni. È stato il più poderoso processo di mafia della storia d’Italia – ha ricordato nel suo intervento il Giudice Rat. “Le parole dei pentiti hanno svelato squarci, ma a determinare il processo sono stati documenti, indagini e riscontri”.

Per non abbassare la guardia, per tenere alta l’attenzione, per non sentirsi soli, ma riunirsi nel riflettere insieme e parlarne, il Comune di Cavriago propone ai cittadini la visione gratuita del docufilm a pochi giorni dall’Anniversario della Strage di Capaci del 23 maggio 1992.

L’iniziativa si svolgerà alla presenza della Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni e del giornalista Paolo Bonacini, voce narrante del docufilm, che introdurrà la proiezione e sarà disponibile per un momento di confronto con il pubblico al termine della visione.

L’evento ha ottenuto la concessione del patrocinio della Provincia di Reggio Emilia e dell’utilizzo del logo del progetto Noi contro le mafie.