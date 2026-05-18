Martedì 19 maggio 2026 dalle ore 8 alle ore 20 in sostituzione della normale attività dei Pediatri di Libera scelta sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per tutti i Distretti della provincia di Reggio Emilia. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai alcuni professionisti di partecipare a un incontro di formazione.
Giovedì 21 maggio 2026 in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina generale dalle ore 14 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per tutti i Distretti della provincia di Reggio Emilia. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai alcuni professionisti di partecipare a un incontro di formazione.
Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica Straordinaria occorre chiamare il numero 0522 29 00 01 e che in quella fascia oraria saranno a disposizione anche i Cau.