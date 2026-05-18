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(DIRE) – L’auto di proprietà di un cittadino disabile è stata vandalizzata la scorsa notte in zona stazione a Reggio Emilia. Ignoti hanno sfondato i finestrini della vettura, impossessandosi di quello che hanno trovato: un paio di occhiali da vista e alcuni indumenti. Danneggiate anche alcune parti della carrozzeria. Il fatto é stato denunciato in Questura e il proprietario farà richiesta al Comune del risarcimento previsto dall’amministrazione per questi casi.

(Cai/ Dire)