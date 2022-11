Sabato 26 novembre, dalle 9 alle 14, in via Curtatona sarà sospesa la circolazione in corrispondenza del ponte sul torrente Tiepido nell’ambito degli interventi effettuati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Il provvedimento, in particolare, è volto a consentire di effettuare operazioni di simulazione della chiusura dei portoni sul torrente Tiepido, recentemente installati in corrispondenza del ponte, oltre a una esercitazione dei volontari di Protezione civile.