Sabato 3 dicembre si terrà la cerimonia di intitolazione dei nidi d’infanzia del Comune di Fiorano Modenese.

I nomi, scelti a conclusione del percorso partecipato con laboratori e momenti di confronto che, da aprile 2022, ha visto la collaborazione dei bambini e delle loro famiglie, delle educatrici dei nidi e dei coordinatori pedagogici, sono: ‘La tana del tasso’ per il nido di via Don G. Messori e la ‘La collina dello scoiattolo’ (foto) per il nido di piazza XVI marzo 1978.

La scopertura delle targhe, i saluti e gli interventi delle autorità saranno alle ore 9.30 a Fiorano e alle ore 10.30 a Spezzano. Durante la mattina, dalle 9 alle 11, le educatrici dei nidi proporranno laboratori e letture per i bambini e le loro famiglie.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

“I servizi per l’infanzia sono sempre al centro dell’impegno della nostra Amministrazione comunale, prova ne è il recente aumento dei posti disponibili all’interno degli asili nido. – sottolinea l’assessore alle Politiche educativo-scolastiche, Luca Busani – Ci sembrava pertanto doveroso, a distanza di quasi 50 anni dalla loro apertura, valorizzare queste due strutture definendo un’opportuna intitolazione, che da un lato vedesse coinvolte le famiglie fruitrici e dall’altro ponesse l’accento sulle belle peculiarità di questi spazi educativi.”

Per garantire lo svolgimento dell’intitolazione in sicurezza, sabato 3 dicembre, è prevista la chiusura di via Don G. Messori con divieto di transito da via Santa Caterina a via Gramsci, eccetto per i veicoli dei residenti e i mezzi di soccorso, dalle 8.00 alle 12.00. Gli stalli davanti al nido dovranno essere liberi, eventuali veicoli parcheggiati saranno rimossi. Saranno predisposte adeguate segnalazioni nei due giorni precedenti l’evento.