Per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domenica 27 novembre alle ore 21 nella sala polivalente del plesso scolastico di Piazza della Vittoria a Vezzano sul Crostolo, andrà in scena “AlleatE”, spettacolo scritto da Silvia Benassi, con la regia di Patrizia Garofalo, che vedrà in scena Valeria Calzolari e Anna Maria Meliga della compagnia Avanti le quinte.

L’iniziativa – promossa dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo per dire no alla violenza sulle donne – è rivolta a tutta la cittadinanza e vuole essere occasione per fermarsi e condividere un momento di riflessione su una problematica tanto attuale. L’ingresso alla serata è libro.

Lo spettacolo da voce alle donne della resistenza attraverso il confronto con i problemi di oggi. Nulla le ha spezzate: la loro forza è quella che serve alle donne oggi per non farsi sopraffare dalla paura, riscoprendo la grande forza che c’è dentro ciascuna.

Per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione Comunale ha inoltre patrocinato una significativa iniziativa promossa dall’azienda BOSCH REXROTH che ha aderito alla campagna Orange the World! Dal 25 novembre, per tutto il weekend, la facciata del sito aziendale di Vezzano 1 si tingerà di arancione a testimonianza della vicinanza alle donne vittime di violenza e sensibilizzare l’attenzione pubblica sul tema. Tutti i collaboratori dell’azienda riceveranno i braccialetti contro la violenza sulle donne e a tutti verrà chiesto di indossare il 25 novembre qualcosa di arancione per dimostrare collettivamente il NO alla violenza sulle donne.