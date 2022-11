Sono in partenza in questi giorni le indagini propedeutiche all’avvio dei lavori presso l’area destinata a ospitare il deposito della nuova linea tranviaria (Linea Rossa). In particolare verranno eseguite le attività di bonifica da ordigni bellici, le indagini archeologiche e quelle geognostiche all’interno dell’area situata tra via Marco Emilio Lepido e via Persicetana a Borgo Panigale.

Si tratta delle ultime attività di verifica e sondaggio, a conclusione delle quali nei prossimi mesi prenderanno avvio i cantieri della prima linea tranviaria di Bologna.