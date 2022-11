Domani dalle ore 09:00, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Giovanni in Persiceto, nell’ambito delle iniziative legate alla sensibilizzazione contro la violenza alle donne, sarà presente in quella Piazza del Popolo con l’allestimento di uno stand informativo.

Nell’occasione verranno illustrati gli strumenti di cui il cittadino può disporre soprattutto ai fini della prevenzione, come la richiesta di Ammonimento del Questore e sarà distribuito materiale informativo.

Nell’ambito di tale evento, sono stati coinvolti a livello locale rappresentanti del punto di ascolto “UDI” e i soci del Lions Club di San Giovanni in Persiceto presenti con la donazione di una “panchina rossa”, quale simbolo di lotta concreta contro la violenza e la discriminazione di genere e risposta ad una cultura basata sul “Rispetto e Bellezza”.

All’evento saranno altresì presenti gli studenti della classe IV dell’Istituto Superiore M. Malpighi di San Giovanni in Persiceto.

Nel corso del corrente anno, in riferimento ai reati di violenza di genere trattati dal Commissariato, è stato attivato 18 volte il “Codice Rosso”, è stata data esecuzione ad un arresto a seguito di attivazione ed inottemperanza allo stesso Codice Rosso, sono stati emessi nr. 8 ammonimenti del Questore della Provincia di Bologna, sono stati effettuati altresì nr. 13 interventi a seguito di maltrattamenti in ambito familiare di cui nr. 2 interventi per violenza domestica.

Negli ultimi due anni si è constatato un andamento crescente in ordine alle denunce di tali fenomeni, probabilmente perché le vittime sono più propense ad uscire dal silenzio, riponendo una maggiore fiducia nelle forze di Polizia ove si ha la possibilità di trovare persone pronte all’ascolto.