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I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna nel pomeriggio odierno sono stati impegnati anche nell’evacuazione di un motociclista caduto lungo il sentiero 014 sul monte Venere nel comune di Monzuno. L’uomo ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra procurandosi un probabile trauma toracico che gli hanno impedito di fare rientro in autonomia.

È stato richiesto l’intervento della stazione Rocca di Badolo del SAER che ha trasportato su barella portantina l’infortunato fino alla strada sterrata, poco distante dal luogo dell’incidente. Lì i tecnici hanno supportato l’operazione di evacuazione, tramite il verricello, da parte di EliPavullo che ha portato l’uomo all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari dell’ambulanza di Vado.