S’intitola ‘Quanto resta della notte’ lo spettacolo di e con Nichi Vendola che andrà in scena domani, martedì 29 novembre, alle ore 21, al Teatro Duse di Bologna. Si tratta di un recital che coniuga poesia e attualità, fatto di ‘parole, versi e suoni in cerca di un giorno nuovo’, come recita il sottotitolo.

Lo spettacolo, che si avvale dei contributi video a cura di Mario Amura, degli ambienti sonori di Fabio Cinicola e della supervisione musicale di Populous, è suddiviso in otto capitoli poetici più una conclusione. Le letture poetiche sono tratte dal libro ‘Patrie’, pubblicato da Vendola nel 2021 con Il Saggiatore.

Biglietti da 18,00 a 29,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it. Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

APERTURA STRAORDINARIA lunedì 28 novembre dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket