Il 3 dicembre, dal 1981, si celebra la Giornata internazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità e anche il Comune di Crevalcore ha promosso un’iniziativa per contribuire all’eliminazione di ogni forma di discriminazione e di esclusione.

Nella giornata del 7 dicembre prossimo, sarà ospite di Crevalcore il regista Lorenzo K. Stanzani che ha realizzato docufilm “Tanta Strada”. A partire proprio dal docufilm nel quale si racconta il viaggio di un gruppo di amici lungo l’Emilia-Romagna e che parla della disabilità vissuta in luoghi inconsueti, in sella a biciclette, tandem e handbike, saranno previsti due momenti di confronto,

Nella mattinata, presso le scuole medie Marco Polo, si terrà l’incontro, riservato esclusivamente alle scuole, con il regista e alcuni ragazzi protagonisti del docufilm.

La sera, alle 20:45, presso il Piccolo Teatro di Crevalcore, al Centro Socio Culturale in Viale Caduti di Via Fani 302, ci sarà la proiezione di “Tanta Strada”, aperta a tutta la cittadinanza, e, a seguire, un momento di confronto, sempre con il regista Stanzani.

Il docufilm “Tanta strada” è prodotto da Orso Rosso Film e realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso il Fondo Audiovisivo.

“A poco piu di un anno dall’inaugurazione della Ciclovia del Sole, che passa proprio attraverso il centro del nostro paese, come Amministrazione – afferma l’assessora comunale alla Sanità, politiche soacili e servizi, Emma Monfredini – ci sembrava importante focalizzare l’attenzione di questa Giornata internazionale proprio sulla mobilità sostenibile. “Tanta Strada” lancia un messaggio chiaro: serve un maggior impegno di tutti perché le persone con disabilità possano vivere esperienze importanti.”

Come grazie all’associazione Passo Passo di Crevalcore, che ha acquistato, tramite il contributo di tante altre associazioni del territorio, una bicicletta tandem orizzontale per le persone con disabilità per attività motorie e che, dal mese di ottobre, per mezzo di un comodato d’uso gratuito del Comune di Crevalcore, è parcheggiata in un’autorimessa di proprietà comunale vicina al centro, per favorirne l’utilizzo a più persone possibili.

“È quindi fondamentale – conclude l’assessora Emma Monfredini – per sostenere questo tipo di attività ed iniziative, portare avanti politiche per la realizzazione di percorsi ciclabili fruibili anche da persone con disabilità e diffusi su tutto il territorio metropolitano.”