Solo ieri alcuni amministratori hanno fatto visita a due attività fioranesi attive sul territorio da 35 anni, quindi dal 1987, entrambe in via S. Caterina. La prima è di Valerio Muci, parrucchiere, che li ha accolti nella sua Officina del Capello insieme all’inseparabile collaboratrice Miriam. Valerio ha raccontato come i suoi genitori fossero migrati dalla Puglia negli anni ’70 e anche come ha cominciato a frequentare la storica barberia Laiso Parrucchieri fin da piccolissimo. “Il clima che si respirava dai barbieri di una volta – afferma – era tutto diverso: in negozio si andava anche per una partita a carte o a bere il caffè, non solo per tagliare barba e capelli. Ora non c’è più un mood simile, per quanto nella mia attività ci tengo a creare da sempre un clima conviviale, di serenità e scambio”. Fu in quegli anni lontani infatti che nacque la passione per questo mestiere, passione affinata nel tempo frequentando accademie e corsi in varie parti del mondo. “Arrivare ultimo alla mia prima gara da ragazzino è stato necessario per far scattare una molla in me. Da lì non ho mai smesso di migliorarmi e imparare, tanto da vincere il campionato mondiale nel 2008. Eppure ancora adesso sento di non aver appreso tutto quello che potrei”. Una voglia di mettersi in gioco davvero eccezionale per questo storico esercente fioranese.

L’estetista Claudia aveva solo 19 anni quando ha aperto la sua attività. Anche lei in questi lunghi anni non si è mai fermata, puntando ad un concetto di estetica professionale poco diffuso allora come oggi, cercando di allargare l’offerta e tenendosi un passo avanti rispetto ai competitor. “Mi sono laureata a Ferrara in cosmetologia – racconta – mentre portavo avanti il centro e avevo già un figlio. Volere e potere. Sono contentissima delle sfide che sono riuscita a vincere e del livello che ho raggiunto”. Sì perché Estetica Claudia nel 2013 si è allargata e ha annesso una sezione medica al suo negozio, per essere più performante nei percorsi di dimagrimento e ringiovanimento dei suoi clienti. “Nonostante ci siano molti centri estetici, e ne continuano a nascere, la professionalità che offriamo qui è davvero eccellente, per questo non ho mai sentito particolari momenti difficoltà”. Claudia dice che la dedizione è stata l’elemento principale del suo riuscire ad affermarsi, e il non volersi mai accontentare. “Ammetto che da un po’ di tempo sto pensando di creare una seria accademia d’estetica. La pandemia ha rallentato questo proposito, vediamo cosa accadrà in futuro”.