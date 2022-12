Si è svolta ieri sera presso l’Hotel Savoia Regency di Bologna, l’Assemblea elettiva di Federalberghi, l’Unione Emiliano Romagnola degli Albergatori che aderisce a Confcommercio Emilia Romagna, e rappresenta, con le sue 18 Associazioni territoriali, oltre il 70% delle imprese ricettive del territorio. L’Assemblea ha riconfermato all’unanimità Alessandro Giorgetti Presidente di Federalberghi Emilia Romagna.

La conferma di Alessandro Giorgetti è il riconoscimento per l’impegno e la determinazione con cui ha sempre ricoperto questo ruolo.

“Questa conferma – commenta il Presidente Giorgetti – è un segnale di continuità nel lavoro che abbiamo sempre svolto in modo costruttivo ed efficace assieme ai Presidenti delle Associazioni Albergatori, per portare avanti le linee di sviluppo turistico a favore del tessuto imprenditoriale del nostro territorio”.

Confermato all’unanimità anche Amedeo Faenza (Modena) Vice Presidente Vicario e rinnovata in parte la squadra dei 4 Vice Presidenti, con deleghe specifiche per i quattro comparti turistici della Regione: per le Città d’Arte Giovanni Trombetti (Bologna); per la Costa Gianni Casadei (Cervia M.M.); per le Terme Emio Incerti (Parma); per l’Appennino Amedeo Faenza (Modena). La Giunta si completa con la conferma di Patrizia Rinaldis (Rimini); l’ingresso di Ernesto Baravelli (Cervia).e Ludovica Cella (Piacenza).