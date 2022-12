Presso il Volta di Sassuolo, mattinata dedicata al Sara Safe Factor «In strada ed in pista vincono le regole» alla presenza del pilota Andrea Montermini (tre volte campione International GT Open e Campione Italiano GT 2010 e protagonista dei Campionati Internazionali GT). Per il Comune il Sindaco, Francesco Menani e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Alessandra Borghi.

Sara Safe Factor è il tour dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori che Sara Assicurazioni, in collaborazione con ACI Sport, “mette in pista” da oltre 15 anni per sollecitare i giovani a una guida più sicura e consapevole. Grazie alla partecipazione di piloti professionisti che portano la loro diretta esperienza, fatta di regole precise e dell’utilizzo di sistemi per la sicurezza personale sia in gara sia su strada, i ragazzi possono apprendere l’importanza di una guida corretta e responsabile.