La prevista inaugurazione del nuovo centro di Fiorano di domenica 11 dicembre è rinviata a domenica 18 dicembre. Le modalità e gli orari verranno trasmessi nei prossimi giorni.

Il resto degli eventi ed attività previste per la giornata di domenica 11 dicembre in piazza Ciro Menotti: mercatino dell’arte e dell’ingegno e stand in collaborazione con le associazioni del territorio (Slow Art – Gulliver Cooperativa sociale onlus, Traumi cranici Reggio e Modena, Genitori scuola Coccapani, ACAT, Circolo Oasi, G.S. Spezzano-Castelvetro, Fruttuosa serendipità e AAOO Vivai).

In mattinata ci sarà l’esibizione di pattinaggio a rotelle dell’associazione ADS Sassuolo, nel pomeriggio, alle 15, concerto di Flacoleo y su Banda a cura dell’associazione Dimondi Clown, restano confermate.

Via Vittorio Veneto sarà chiusa con divieto di transito, eccetto per i veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso, dall’incrocio con via del Santuario e via Gramsci fino all’incrocio con via Marconi e via Statale ovest, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di domenica 11 dicembre.

Confermate anche le altre attività domenica 11 dicembre: alle ore 16, l’inaugurazione della mostra di pittura ‘E’ Natale’, presso la Casa delle Arti Villa Guastalla, a cura dell’associazione Arte e Cultura, visitabile fino al 6 gennaio 2023; alle ore 16.30, presso il BLA, narrazione ‘Giacomino sulle tracce di Babbo Natale’ a cura di Zaro Teatro per bambini da 3 a 8 anni, prenotazione in biblioteca; alle 16.30, presso Villa Cuoghi, il ‘Tè delle 5’, con la presentazione del libro di Orazio Giannone “L’amore va oltre” e scambio di auguri con panettone, a cura dell’associazione INArte. E per finire alle 17, sempre presso Villa Cuoghi, presentazione del libro ‘La figlia di Dio’ di Claudio Lacava, a cura dell’associazione Amici della musica Nino Rota.