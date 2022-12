Il Giacobazzi continua il suo percorso netto in campionato, vince 31-10 anche a Jesi e si presenta allo scontro diretto con Viadana con 7 lunghezze di vantaggio. I biancoverdeblù non steccano col Rugby Jesi e infilano la nona vittoria stagionale su nove partite disputate.

Nel XV di partenza si rivede Petti, mentre in mediana c’è capitan Michelini ad affiancare Lloyd. Modena parte forte e nella prima frazione mostra il suo lato migliore, soprattutto grazie allo strapotere del pacchetto di mischia. Sono proprio gli avanti a spezzare l’equilibrio dopo 4 giri di lancette: da touche sui 20 metri nasce un carretto che Flores chiude in area di meta per il vantaggio modenese. Al 17’ arriva il raddoppio: buco di Assandri che muove palla a Petti, che raccoglie un suo calcetto e porta i suoi in doppia cifra.

Jesi non accetta il ruolo di comparsa, soprattutto sul suo campo, ma la superiorità del quindici di Rovina è evidente e si materializza poco dopo la mezz’ora, ancora una volta da uno schema da touche, con maul conclusa da Carta. Nel finale di tempo i padroni di casa colpiscono con Albani, raggiungendo una meta meritata per quanto fatto vedere nei primi 40 minuti.

Ripresa meno effervescente, complice la stanchezza. I biancoverdeblù costruiscono diverse occasioni per la quarta meta, che arriva solo al minuto 64, sempre grazie all’avanzamento della mischia e Debortoli che scrive il suo nome nel tabellino. Incassati i cinque punti, Rovina concede spazio agli uomini in panchina. Nel finale Jesi trova ancora la via della meta con Tomassoni, poi il pokerissimo di Marco Venturelli arriva da un’azione personale conclusa in mezzo ai pali, con Michelini alla trasformazione che fissa il punteggio sul 31-10.

Domenica prossima il Giacobazzi chiude col botto l’anno solare: allo stadio Luciano Zanetti di Collegarola arriva la cadetta del Viadana, big match con vista sulla serie A.

Serie B (girone 2), risultati 9° turno: Firenze-Lions Amaranto 33-5 (5-0), Imola-Highlanders Formigine 22-19 (4-1), Jesi-Giacobazzi Modena 10-31 (0-5), Cus Siena-UR San Benedetto 17-21 (1-4), Viadana B-Bologna Rugby 36-0 (5-0). Riposa: Florentia.

Classifica: Giacobazzi Modena 43, Viadana B 36, Florentia 32, Bologna Rugby 29, Firenze 23, UR San Benedetto 15, Jesi, Highlanders Formigine 13, Lions Amaranto, Cus Siena 7, Imola 6.

Prossima giornata, 10° turno (18/12/2022): UR San Benedetto-Firenze, Cus Siena-Imola, Giacobazzi Modena-Viadana B, Lions Amaranto-Jesi, Highlanders Formigine-Florentia. Riposa: Bologna Rugby.