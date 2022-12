Cielo molto nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi dove saranno possibili deboli nevicate al mattino. Parziali schiarite sulle aree di pianura nelle ore pomeridiane. Temperature minime senza variazioni di rilievo sull’Emilia con valori attorno a zero gradi, in calo sulla Romagna con valori tra 1 e 3 gradi. Massime stazionarie o in lieve flessione con valori compresi tra 2 gradi delle pianure interne e 5/7 gradi della fascia costiera. Venti deboli in prevalenza settentrionali, tendenti a disporsi da nord-ovest in giornata ed a rinforzare su aree costiere romagnole e sul mare. Mare mosso.

(Arpae)