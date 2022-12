Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 dicembre, sarà completamente chiusa la stazione di Terre di Canossa, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Parma;

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 dicembre, sarà completamente chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata e in uscita,

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Modena nord o di Terre di Canossa Campegine.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in entrambe le direzioni – verso Ancona e Bologna, prevista dalle 22:00 di questa sera lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 dicembre. Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le aree di servizio “Sillaro ovest” e “Sillaro est” ed aperta anche l’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso Ancona e Bologna.