Sono arrivati ottimi riscontri dal raduno della nazionale di Tennis sordi presso il Centro federale di Castelnovo ne Monti, che si è concluso ieri al Circolo Tennis Appennino Reggiano. Si è trattato del primo raduno della Fssi nel capoluogo appenninico dopo il rinnovo triennale del Centro federale a Castelnovo. Il sindaco Enrico Bini ha accolto la squadra ed ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, mentre in rappresentanza del Circolo Tennis sono intervenuti il presidente Marco Manini e la vicepresidente Sara Manfredini.

Il Commissario tecnico Tomaso Carletti di Ferrara ha ringraziato il Circolo e la comunità di Castelnovo sottolineando l’importanza del progetto del Centro Federale: “Ci siamo trovati davvero molto bene, sia al Circolo Tennis, che è una struttura ottimale per le nostre esigenze, che all’albergo London che ringrazio per la gentilezza e disponibilità. Torneremo a Castelnovo molto volentieri non solo per l’affiliazione alla Fssi, ma perché è un luogo bellissimo: anche i genitori degli atleti sono rimasti contentissimi. Non vediamo l’ora di tornare”.

Il raduno ha visto la partecipazione tra le giocatrici di Cristina Abrami (classificata Fit 3.3) di Civitanova Marche e della ferrarese Giulia Bassini (3.5) che in doppio hanno conquistato la medaglia di bronzo alle recenti Olimpiadi dei Sordi in Brasile 2022; Susanna Ricci Bitti (4.5), di Faenza, (vincitrice della medaglia d’argento agli europei in Romania nel 2008 e medaglia di bronzo alle Deaflympics a Taipei nel 2009, nel doppio femminile), e Aaron Paolo Kuzbinskl di Roma, (partecipazione alle Deaflympics in Turchia nel 2017). Presente anche la diciottenne Margherita Stuani (3.2), di Sesto Calende (VA) alla prima convocazione in nazionale.

Come avviene ormai regolarmente in occasione dei raduni e stage delle nazionali Fssi a Castelnovo, ci sono state anche occasioni per conoscere meglio e promuovere il territorio appenninico, le sue tradizioni e le sue eccellenze: in questo caso gli atleti e le atlete hanno potuto fare visita alla Latteria sociale Casale di Bismantova, rimanendo affascinati dai segreti della produzione del Parmigiano Reggiano.

Il progetto del Centro Federale Fssi a Castelnovo Monti, rientra tra le azioni sostenute dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Sport Valley.