Mercoledì 14 dicembre all’interno del rinnovato Palabigi torna Edustratombola, la festa dell’educazione stradale, giunta alla decima edizione, dedicata alle scuole primarie organizzata dalla Polizia locale di Reggio Emilia in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e l’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale.

Nella mattinata di mercoledì il palazzetto dello sport di via Guasco, sarà l’aula per un giorno di oltre sessanta classi di terza, quarta e quinta elementare che si sfideranno in un gioco di bravura e fortuna all’interno dell’ormai tradizionale appuntamento con l’Edustratombola. Le classi più preparate sulle regole del Codice delle Strada e baciate dalla dea bendata vinceranno, per tutta la scuola, tre digital board, le lavagne multimediali e interattive di ultima generazione. La sfida tra le classi partirà con i quiz sulle regole della circolazione, gli alunni che daranno un numero maggiore di risposte esatte, grazie al lavoro fatto in classe con i docenti, riceveranno altrettante cartelle per la successiva tombola. Ad arricchire la mattinata saranno altre sorprese in materiale didattico e golosità messe a disposizione dai partner della manifestazione a partire da Aci, Til, dalla cartoleria Buffetti di via Cafiero e dalla libreria Uver oltre alle golosità di Conad e ai deliziosi biscotti cucinati dai ragazzi dell’istituto Motti.

La manifestazione si aprirà alle ore 9 con il saluto della autorità. Ad accogliere gli alunni delle scuole di Reggio il sindaco Luca Vecchi, Raffaella Curioni, assessora all’Educazione e Conoscenza, Stefano Poma, comandate della polizia locale di Reggio Emilia, Paolo Bernardi, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale e Mauro Rozzi, presidente della Fondazione per lo Sport.