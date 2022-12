Una sorpresa inaspettata per i piccoli ospiti dei reparti di neuropediatria dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche. Oggi, 13 dicembre, i carabinieri della Stazione di San Ruffillo sono venuti a trovarli portando in dono giocattoli. E non giocattoli qualsiasi. Su ciascun pacchetto c’era il nome di un bambino che nei giorni scorsi aveva espresso un preciso desiderio ai volontari di Bimbo tu, che ogni giorno intrattengono i bambini in reparto garantendo supporto anche alle famiglie.

Guidati dal Comandante Provinciale Colonnello Rodolfo Santovito e dal Maresciallo Maggiore Andrea Palumbo, Comandante della Stazione di Bologna San Ruffillo, giunti quest’anno alla quinta edizione dell’iniziativa, i militari si sono intrattenuti con i bambini ricoverati, provando a raccontare loro alcuni trucchi del mestiere, per esempio come si rilevano le impronte digitali, e consegnando a ciascuno il diploma di Capitano Coraggioso.

I giocattoli sono stati offerti da UniSalute, compagnia del Gruppo Unipol.