Iren spa, attraverso Iren Smart Solution, è la società che ha risposto con la proposta più rilevante alla Manifestazione d’interesse indetta dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia per la ricerca di partner che si impegnino in progetti e iniziative organizzati dalla Fondazione stessa nel corso del triennio 2022-2024.

Sono interessati in questa fase complessivamente 12 impianti sportivi della città in cui praticano attività 33 società tra basket, calcio, calcio a 5, ginnastica, pallavolo, attività motoria e per l’inclusione.

Il Piano strategico per lo Sport, definito dall’Amministrazione comunale, dalla Fondazione per lo Sport e dall’Assemblea delle associazioni sportive, aveva già previsto come prioritari interventi per la manutenzione e l’efficientamento delle strutture. La disponibilità di Iren, che si affianca ora agli interventi programmati dalla Fondazione per lo Sport, consente di realizzare i lavori e di farlo con tempi certi.

La Manifestazione d’interesse, decisa dal nuovo Consiglio della Fondazione per lo Sport e seguita dal direttore dell’ente Silvia Signorelli, si è chiusa il 9 novembre scorso e prevedeva la possibilità di intervenire con contributi a sostegno di proposte, iniziative ed eventi sportivi, formativi e laboratoriali, organizzati dalla Fondazione stessa, nonché di compartecipare a servizi e progetti di investimenti e lavori individuati e proposti dai candidati.

OPERE E RISORSE – All’Avviso tra le altre, ha risposto Iren, attraverso la società, certificata EsCo, Iren Smart Solution, che offre soluzioni integrate per l’efficienza energetica, nonché progettazione, realizzazione e installazione di impianti tecnologici. La proposta presentata consiste in una sponsorizzazione tecnica con l’impegno di eseguire lavori e servizi per un totale di 230 mila euro.

Le opere di efficientamento, che saranno svolte nelle palestre e nei campi sportivi, consisteranno nella sostituzione degli attuali corpi illuminanti alogeni con fari a Led di nuova generazione, interventi sull’impiantistica termoidraulica, l’installazione di pannelli fotovoltaici e solare termico. Misure, che guardano al futuro e al lungo periodo, permetteranno di ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale.

Una partnership importante, quella siglata con Iren, non solo perché dà una risposta puntuale e tempestiva al problema contingente del costo energetico degli impianti, ma soprattutto perché permette di attivare una possibile sinergia per lo studio e l’analisi della riqualificazione delle strutture sportive nei prossimi anni.

HANNO DETTO – “Una strategia di investimento sull’impiantistica sportiva – ha detto il sindaco Luca Vecchi – si concretizza in tanti modi come definito nel Piano strategico dello sport: nella realizzazione di nuovi impianti sportivi (stadio dell’Atletica), nella riqualificazione di grandi impianti storici (Palasport Giulio Bigi, stadio Mirabello, Polo sportivo di via Agosti), nella valorizzazione dei poli sportivi di quartiere (Cittadella dello Sport di Masone, Centro sportivo di Villa Sesso, Pista polivalente del Pigal, impianti di Foscato, Gavassa e piazzale Europa), ma ha bisogno anche di una diffusa capacità di manutenzione straordinaria che nel caso specifico riguarderà diversi impianti sportivi, iniziando con sei palestre e proseguendo con i campi da calcio ed assumendo l’efficientamento energetico come priorità. Peraltro efficientare il patrimonio pubblico sul piano energetico è sicuramente un bisogno pressante e decisamente attuale, migliora il bilancio energetico della città, riduce i costi dei gestori e migliora la qualità impiantistica per decine di società e migliaia di praticanti”.

“L’adesione a questo progetto rappresenta solo una tra le tante iniziative che come Gruppo Iren stiamo supportando in questo periodo – ha sottolineato Stefano Zuelli, Ad di Iren Smart Solutions – In un momento come quello che stiamo attraversando, gli interventi che effettueremo andranno a sostenere le realtà sportive del territorio, molto colpite dalla crisi energetica. La riqualificazione degli impianti di illuminazione e l’installazione di impianti fotovoltaici e solari contribuiranno a mitigare le problematiche legate ai costi energetici per le numerose società attive sul territorio, con ripercussioni positive sui ragazzi, che aderiscono alle loro proposte, e sulla collettività”.

“La selezione aggiornata e condivisa degli impianti sportivi su cui intervenire e la pianificazione degli stessi interventi, tramite il Piano strategico per lo Sport, ci consente di essere aggiornati e pronti ad attrarre risorse per nuove strutture o per l’indispensabile manutenzione di quelle esistenti – ha spiegato l’assessora allo Sport, Raffaella Curioni – E’ un aspetto molto importante della nostra azione per l’impiantistica, da quella per il professionismo a quella per le attività di quartiere e scolastiche, che alla fine ci consentirà investimenti stimati in 20 milioni di euro in città, con risorse in gran parte provenienti dal Pnrr, da contributi di sponsorizzazione e da altre fonti di finanziamento pubbliche”.

“Interveniamo con particolare attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico: temi di grande rilievo attuale – ha sottolineato il presidente della Fondazione per lo Sport, Mauro Rozzi – Nella scelta degli impianti su cui intervenire, siamo partiti dalle palestre poiché sono le strutture più utilizzate, basti pensare a una palestra in sede scolastica: al mattino è frequentata da scolari e studenti, al pomeriggio fino a sera da società e gruppi sportivi che praticano discipline diverse.

“Reggio Emilia è la città con il maggior numero di impianti sportivi in rapporto al numero di abitanti, in regione – ha concluso il presidente Rozzi – Questo è un fatto positivo, che ci impegna a mantenere efficienti le dotazioni. E questo è certo un impegno, in favore della comunità, che Iren ci aiuta ora significativamente a mantenere”.

BENEFICI E RISPARMI – La Fondazione per lo Sport e l’Amministrazione comunale hanno già definito le priorità e criticità sulle quali intervenire, successivamente saranno sottoscritti contratti di intervento con i tecnici di Iren Smart Solution per svolgere i lavori.

Sono state individuate le palestre maggiormente utilizzate e che necessitavano di adeguamenti per rispondere alle nuove omologazioni delle differenti discipline sportive. Tra queste, sono state privilegiate quelle che sono anche ad uso scolastico e che hanno un maggior numero di ore di utilizzo.

I campi da calcio che saranno selezionati sono quelli con apparecchiature più datate e strutture maggiormente utilizzate per gli allenamenti, campionati e tornei, che si possono disputare anche in orari serali.

Questa serie d’interventi si stima produrrà una riduzione del fabbisogno elettrico di circa il 50%, con una riduzione di emissione di CO2 di circa 155.000 chilogrammi, che corrispondo a oltre 900 alberi piantati.

GLI IMPIANTI SCELTI – Le palestre interessate dagli interventi saranno: Dalla Chiesa (zona Canalina, gestita dalla Asd Amici Vvf Volley), Pertini (zona Rosta Nuova, Pgs Primavera Life), Casoli (zona San Prospero, Polisportiva Galileo Giovolley), Bedogni (Cella, Virtus Libertas), Lepido (zona Orologio, Everton Volley Asd), Rinaldini (zona Pieve Modolena, Everton Volley).

A queste si sommano i lavori da svolgere su alcuni campi da calcio che verranno scelti sulla base dell’utilizzo, delle necessità manutentive e della possibilità di ridurre il consumo energetico. Le verifiche sono in fase di studio da parte dei tecnici di Iren Smart Solution e della Fondazione per lo Sport.

La Fondazione per lo Sport è già intervenuta in questi mesi sulle palestre di Rivalta Nuova (gestita dal Centro Volley Reggiano) nella quale è stato sostituito interamente il sistema d’illuminazione alogeno con luci a Led, stessi lavori che sono già stati appaltati, e sono in attesa di esecuzione, alla Menozzi di Villa Sesso (gestita da Polisportiva Pegaso) e Stranieri-Primo Maggio (Basket 2000).

Le società sportive che potranno beneficiare dei lavori saranno 33: Iexs School, Gast Onlus, Amici Vvf Volley, Us La Torre, Pgs Primavera Life, Basket Jolly asd, Rosta Nuova Volley Team, Polisportiva Galileo Giovolley, Arbor Basket, Centro Volley Reggiano, Virtus Libertas, Pieve Volley, UISP Reggio Emilia, Saxum, Five Breads United, US Montecchio Calcio, Real Reggiano 2012, Ginnastica Reggiana Sgr, Reggio Club, Everton Volley, Oratorio Sant’Antonio, Santos 1948, Us Gelso asd, Reggiana Pattinaggio, Pallacanestro Reggiana, New Alea Calcio a 5, Polisportiva Pegaso, Asd BasketReggio, Reggio Tricolore Asd, Asd A.S.D.R.E., Società cooperativa “Lo Stradello”, Deportives Dlb Asd, Basket 2000.