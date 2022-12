Il Comune di Formigine continua a sostenere la pratica sportiva da parte dei giovani del territorio attraverso voucher da assegnare alle famiglie in difficoltà.

A poter beneficiare degli incentivi sono i nuclei familiari con quattro o più figli oppure giovani con disabilità nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni. Per accedere al contributo, le famiglie devono essere residenti nel Comune di Formigine e presentare una certificazione ISEE che attesti una classe di reddito compresa tra 0 e 28mila euro. A ciascun nucleo potrà essere assegnato un solo voucher del valore di 200 euro.

La somma totale messa a disposizione dal Comune di Formigine è di 7.050 euro, di cui 3 mila da fondi della Regione Emilia-Romagna e 4.050 da risorse di bilancio.

Le domande devono essere presentate insieme alla documentazione richiesta fino alle ore 13 del 12 gennaio 2023 mediante compilazione on line al link https://portale-formigine.entranext.it/.

“Con questi voucher – commenta l’Assessore allo Sport Marco Biagini – andiamo ad agevolare le famiglie più numerose o con figli con disabilità per sostenere le spese di iscrizione a corsi e attività sportive e allo stesso tempo supportiamo le stesse società sportive dilettantistiche che le organizzano. La pratica sportiva è per noi fondamentale e contributi di questo tipo vanno anche nell’ottica di scongiurare l’abbandono della pratica motoria, soprattutto nei riguardi delle famiglie con disagio economico o fragilità. È per questo che come Comune di Formigine abbiamo deciso di raddoppiare il budget messo a disposizione dalla Regione, facendolo passare da 3mila a oltre 7mila euro, nella speranza di aiutare più famiglie possibili”.