Nella mattinata di oggi, personale del Servizio di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Mulhouse, con il supporto della Brigata di Ricerca e Intervento di Strasburgo, ha proceduto alla cattura, nella cittadina francese di Mulhouse, di M.B.G. il 29enne tunisino, gravemente indiziato dell’omicidio di Alice Neri, i cui resti carbonizzati sono stati rinvenuti nell’autovettura della stessa, incendiata nella campagne di Concordia il 18 novembre

2022.

L’arrestato è destinatario di Mandato di Arresto Europeo emesso il 30 novembre 2022 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena su conforme richiesta della Procura della Repubblica modenese avanzata in data 28 novembre 2022.

L’indagato era attivamente ricercato in Europa attraverso la proficua collaborazione fornita da Eurojust, in persona del membro italiano e del suo staff, il cui contributo è risultato indispensabile ai fini dell’attivazione della cooperazione giudiziaria e di polizia, assicurata mediante il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia con Francia, Svizzera, Grecia, Germania e Paesi Bassi.

L’intervento odierno consegue alle serrate indagini dirette e coordinate dalla Procura modenese e delegate al Nucleo Investigativo Carabinieri di Modena, i cui ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, più volte in questi giorni, regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità, si sono recati in Francia e Germania per collaborare con i collaterali organi di polizia per il rintraccio del fuggitivo.