Lunedì sera 12 dicembre verso le 20:30, le Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno proceduto al controllo di due soggetti a bordo di un’autovettura lungo via Gorizia. All’atto del controllo, uno dei soggetti, un trentunenne, ha consegnato spontaneamente agli operatori un pezzo di sostanza stupefacente di tipo hashish di circa 50 grammi, avvolto in pellicola trasparente.

Visto il quantitativo rinvenuto ed i precedenti specifici del soggetto, gli operatori hanno esteso la perquisizione presso il domicilio dello stesso, dov’è stato rinvenuto un borsone contenente verosimile sostanza stupefacente di ingente quantitativo. All’esito degli opportuni accertamenti ed esami, nel borsone è stata rinvenuta sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di 23,97 chilogrammi, racchiusa in 23 buste separate e altra sostanza stupefacente, tipo marijuana, dal peso lordo complessivo di circa di 8 grammi.

Il giovane presunto reo, trovato in possesso di tale ingente quantitativo veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art.73 c.1 D.P.R. 309/90 e tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.