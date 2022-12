In un momento in cui il pagamento delle utenze domestiche mette a dura prova i bilanci di molte famiglie, il Comune di Albinea ha deciso di destinare risorse per aiutarle a sostenere queste spese. La fascia Isee entro la quale è possibile richiedere il contributo va da 0 a 30mila euro annui, cifra entro la quale vengono ricompresi sia i nuclei a basso che quelli a medio reddito.

Il percorso, che ha portato la giunta a deliberare il bando, ha coinvolto maggioranza e opposizione, che hanno condiviso la necessità di mettere in campo un intervento concreto.

L’avviso pubblico, che scadrà alle ore 13 del 30 dicembre 2022, concederà contributi per far fronte alle spese relative alla fornitura di energia elettrica e di gas da riscaldamento. Si tratta di un aiuto, una tantum, commisurato al numero di componenti dalla famiglia, che prevede il versamento da 300 euro, per nuclei composti da uno o due componenti, fino a 500 euro per famiglie con 5 o più persone.

La richiesta potrà essere presentata in forma cartacea all’Urp, previo appuntamento telefonico (0522.590224), tramite pec all’indirizzo albinea@cert.provincia.re.it, oppure via E-mail all’indirizzo protocollo@comune.albinea.re.it. In questi ultimi due casi il documento verrà accettato esclusivamente se in formato Pdf.

Tutti i documenti necessari per la domanda sono reperibili sul sito del Comune di Albinea: www.comune.albinea.re.it.

Per eventuali chiarimenti e informazioni contattare l’Ufficio tributi: tributi@comune.albinea.re.it, oppure 0522.590217 – 0522.590264.