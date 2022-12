Una borsa di studio da destinare agli studenti più meritevoli che hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2021/22, con famiglie bisognose di sostegni economici. Lo ha deciso la Giunta del Comune di Castelfranco Emilia con una delibera approvata nei giorni scorsi destinando così ai giovani che si sono maggiormente distinti sui banchi di scuola 7mila euro complessivi finanziati dalla Fondazione Angelo Risi.

In base all’attuale statuto, infatti, la Fondazione opera nel settore della beneficenza e ha per scopo provvedere all’assistenza morale e materiale, all’educazione, all’avviamento al lavoro o ad una professione attraverso prestazioni a favore di giovani di ambo i sessi fino al loro 18° anno di età, residenti in Emilia. Di qui la decisione di assegnare al Comune di Castelfranco Emilia la somma di 7mila euro che la Giunta ha deciso di destinare alle ragazze e ai ragazzi che, pagelle alla mano, sono risultati essere meritevoli di una borsa di studio.

“Siamo fortemente convinti che l’assegnazione di borse di studio possa costituire un’opportunità per la fattiva attuazione del diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, collocandosi in un quadro di politiche a sostegno del percorso educativo e di crescita dell’individuo e della comunità – ha dichiarato l’Assessore alla Scuola del Comune di Castelfranco Emilia Rita Barbieri evidenziando che – questa iniziativa va a collocarsi nell’ampia serie di interventi che abbiamo messo in campo a sostegno del nostro territorio, con l’ulteriore soddisfazione di riuscire a premiare gli studenti che hanno saputo distinguersi per merito nel loro percorso di studi”.

Nei prossimi giorni uscirà il bando finalizzato all’individuazione dei beneficiari di queste borse di studio che saranno di importo minimo comunque non inferiore ai 200 euro.