Un appuntamento imperdibile per la lotta contro le mafie e per la diffusione della cultura della legalità: sabato 17 dicembre alle ore 21 presso la Sala Gino Strada (Piazza Roberto Ruffilli, 2) si terrà la Conferenza spettacolo “Il Sindaco Pescatore”, che ripercorrerà la storia del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, assassinato in un violento agguato nel 2010.

L’iniziativa si colloca nel percorso antimafia “Le vie della legalità”, un ciclo di incontri pluriennale, realizzato con Noveteatro e con il contributo della Regione Emilia Romagna, con Rete Mafia Free e Avviso Pubblico. Ci sarà l’opportunità di ricostruire questa importante figura della vita pubblica italiana grazie alla testimonianza diretta di suo fratello Dario, che ha vissuto in prima persone gli anni dell’impegno anticrimine del fratello nel territorio del salernitano. A dodici anni dall’omicidio, nel luglio 2022, sono state indagate nove persone: tre legate alla camorra, tre imprenditori e tre carabinieri.

Soprannominato il “sindaco pescatore”, politicamente Vassallo si distingueva per un marcato ambientalismo. La sera del 5 settembre 2010, ad Acciaroli, mentre rincasava alla guida della sua automobile, Vassallo è stato ucciso da uno o più attentatori allo stato ignoti; contro di lui sono stati esplosi nove proiettili calibro 9, sette dei quali a segno. Benché attualmente la matrice dell’attentato sia ignota, il pubblico ministero Luigi Rocco, incaricato delle indagini, ha avanzato l’ipotesi che esso sia stato commissionato dalla camorra al fine di punire un rappresentante delle istituzioni che si era opposto a pratiche illegali.

Nel 2016 la storia del sindaco pescatore è diventata un film per la televisione diretto da Maurizio Zaccaro. Nel film Vassallo è interpretato da Sergio Castellitto.

Lo spettacolo è rivolto a tutta la cittadinanza. Dario Vassallo, fratello di Angelo, sarà intervistato da Domenico Ammendola direttore di produzione di NoveTeatro. Durante la serata si alterneranno momenti di proiezione di video, nonché letture sceniche degli attori della compagnia di NoveTeatro. Il pubblico che assisterà alla conferenza potrà fare domande alla fine dell’intervista, che saranno lette in diretta dal moderatore.

L’iniziativa si colloca in un cartellone di eventi che ha già visto a Casalgrande altri appuntamenti significativi, come lo spettacolo itinerante “In Terra Infidelium” a cura di Noveteatro; l’acquisto e distribuzione ai bimbi delle classi quinte della primaria di primo grado del libro “La mafia spiegata ai bambini – l’invasione degli scarafaggi”, che ha dato il via a discussioni e approfondimenti in classe. E nel 2023 arriveranno altri progetti: l’incontro sulla figura di Aldo Moro con Giovani Ricci, figlio di uno degli agenti della scorta assassinato dai rapitori; l’iniziativa Architetti di cittadinanza (promosso da Casa Cervi con la scuola secondaria di primo grado); un progetto di toponomastica con Istoreco e altri in arrivo.