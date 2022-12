Lunedì 19 dicembre ore 21 al PalaDozza di Bologna Riccardo Muti dirige la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Concerto straordinario di BOLOGNA FESTIVAL offerto da ILLUMIA alla cittadinanza, vede impegnati l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, il Coro Luigi Cherubini, il Coro Cremona Antiqua e quattro voci soliste di alto prestigio, quali Juliana Grigoryan, Isabel De Paoli, Klodjan Kaçani e Riccardo Zanellato.

I biglietti per il concerto, distribuiti presso la sede di Illumia, sono andati esauriti in poche ore. Grande, la soddisfazione di Bologna Festival e Illumia per il successo di questa iniziativa di ampia diffusione culturale – “La Musica è un dono. Illumia lo offre alla città di Bologna” – nata da un gesto di grande mecenatismo di Illumia, che ha offerto i biglietti per il concerto a tutta la cittadinanza. Il ritorno di Riccardo Muti al Bologna Festival, insieme alla sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, per dirigere la Messa da Requiem di Verdi nella settimana natalizia è, in tal senso, il regalo perfetto per la città intera.

Biglietti last-minute che si renderanno disponibili per eventuali rinunce, verranno distribuiti il giorno stesso del concerto presso la biglietteria del PalaDozza, a partire dalle ore 17.

Per informazioni aggiornate consultare i siti internet di Bologna Festival e Illumia.

«Che scoramento si avverte dopo un anno come questo e che bisogno di speranza avvertiamo tutti. A ben pensarci è forse questo lo stato d’animo più giusto per aspettare il Natale, che è il dono supremo per guardare al futuro. Alessandro Manzoni ha scritto circa duecento anni fa pagine sublimi per narrare come ogni sventura è il viatico per il cambiamento. Con lo stesso sentimento, alla sua morte Giuseppe Verdi compose per lui uno dei più commoventi e vibranti Requiem mai scritti. Quando Illumia – afferma Francesco Bernardi, Founder e Owner di Illumia – ha saputo del progetto di Bologna Festival di tenere a Bologna un concerto con il maestro Riccardo Muti che dirigerà la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi nella settimana natalizia, ha pensato che in questo particolare momento l’evento potesse essere il regalo perfetto per la città intera. Nasce così l’idea della nostra azienda di acquistare tutti i biglietti e di farne un augurio natalizio per i nostri concittadini. Chissà che fluttuando nell’etere le note portino ovunque il nostro desiderio di verità, di bellezza e di giustizia e si avveri così il pensiero di Beethoven “dove le parole non arrivano la musica parla”».

«Il ritorno di Muti al Bologna Festival – afferma Maddalena da Lisca, Sovrintendente e Direttore Artistico di Bologna Festival – a due anni di distanza dal concerto al PalaDozza che segnò uno degli ultimi appuntamenti musicali prima della nuova chiusura delle sale a causa del Covid, testimonia un’amicizia che ci onora e una consuetudine di cui non possiamo che andare orgogliosi. Al termine di una stagione ricchissima che, oltre alla sua tradizionale attività concertistica, ha visto Bologna Festival promuovere progetti di grande rilievo come La Piazza si Accende e il ritorno a Bologna di Evgenij Kissin, questo appuntamento con Riccardo Muti che interpreta il Requiem di Verdi rappresenta un finale eclatante ma anche un momento di riflessione su gli eventi che ancora una volta hanno travolto il mondo. La richiesta di Illumia di riservarsi tutti i biglietti disponibili per offrirli in omaggio alla città è stata da noi accolta come un gesto di grande mecenatismo e siamo riconoscenti al fondatore e al presidente dell’azienda, Francesco e Marco Bernardi, per questa loro decisione straordinaria a favore della più ampia diffusione di questo importante appuntamento culturale».

Lavoro di vaste proporzioni e di stupefacente unità espressiva, scritto nel 1874 in memoria di Alessandro Manzoni, la Messa da Requiem è tra i vertici interpretativi di Riccardo Muti, con leggendarie esecuzioni come quella del 1981 con Jessye Norman, Agnes Baltsa, José Carreras, Yevgeny Nesterenko, il Coro e l’Orchestra della Radio Bavarese – appena pubblicata in CD e vincitrice del Premio Dutch Edison Klassiek 2022 – oppure quella del 2010 con la Chicago Symphony Orchestra and Chorus premiata con due Grammy Award (Best Classical Album e Best Choral Performance).

L’intero progetto è a sostegno dell’Associazione La Mongolfiera ODV, che destinerà le donazioni raccolte la sera dell’evento al progetto “Bando Giacomo” che da anni contribuisce a sostenere le famiglie con bambini con disabilità. Obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere attivamente una cultura dell’accoglienza, ponendo al centro la persona nella sua piena dignità e sostenendo i minori svantaggiati e le rispettive famiglie. Il supporto tangibile di La Mongolfiera si concretizza in contributi, borse di studio e progetti ma soprattutto attraverso la creazione di una rete di condivisione e di supporto per le famiglie, aiutandole ad affrontare le sfide di tutti i giorni.

Lunedì 19 dicembre ore 21

Bologna, PalaDozza

Riccardo Muti direttore

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Juliana Grigoryan soprano

Isabel De Paoli mezzosoprano

Klodjan Kaçani tenore

Riccardo Zanellato basso

Coro Luigi Cherubini – Coro Cremona Antiqua

Antonio Greco maestro del coro

Diego Maccagnola maestro del coro

Giuseppe Verdi

MESSA DA REQUIEM

per soli, coro e orchestra